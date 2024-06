Kalifornien: Waldbrand schlägt Hunderte in die Flucht

Feuerwehrleute bei Löscharbeiten in Kalifornien (am 16.06.2024).

Wegen eines Waldbrands im US-Bundesstaat Kalifornien mussten rund 1.200 Menschen aus der betroffenen Region fliehen. Das Feuer brach den zuständigen Behörden zufolge am Samstag in den Bergen nahe der Metropole Los Angeles aus.

Wetterdienst warnt vor Wind

400 Einsatzkräfte kämpften am Wochenende gegen die Flammen. Von der Evakuierung waren hauptsächlich Urlauber und Wanderer im Erholungsgebiet Hungry Valley Park betroffen. Auch der See Pyramid Lake wurde vorsorglich von den Behörden gesperrt.

In Kalifornien sind zuletzt bei heftigen Unwettern mindestens drei Menschen durch umstürzende Bäume erschlagen worden. In mehreren Bezirken wurde der Notstand ausgerufen.

Wenn es windig ist, wird das Wasser überall dort versprüht, wo wir es nicht brauchen. Das ist also eine Herausforderung.

Weiteres Feuer nahe San Francisco

In Nordkalifornien löste ein kleiner Waldbrand am Sonntag Evakuierungsanordnungen und Warnungen für ein dünn besiedeltes Gebiet in der Nähe des Sonoma-Sees aus.