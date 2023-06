Zum ersten Mal in diesem Jahr ist in Deutschland am Donnerstag die 30-Grad-Marke geknackt worden: In Potsdam wurden 30,7 Grad Celsius gemessen, wie ein Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach sagte. Auch in Berlin und rund um die Hauptstadt habe die Temperatur an vielen Messstellen bei über 30 Grad gelegen.