Mildes Wetter in Deutschland: Frühlingstage im November

Ruine der Burg Blankenberg oberhalb der Siegschleife in Nordrhein-Westfalen.

Erst winterlich, nun weiter teilweise frühlingshaft: Mit Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad am Montag ist der Start in die neue Woche ungewöhnlich mild. Etwas kühler ist es nur im Südosten mit 6 bis 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Frühlingshafte Temperaturen

"Den schnellen Wechsel von teils frostiger Winterluft und Schnee am Samstag hin zu frühlingshaften Temperaturen am Sonntag, haben wir dem Zusammenspiel von Orkantief Sigrid bei den Britischen Inseln und dem kräftigen Hoch Burkhard über Südosteuropa zu verdanken", erklärt ZDF-Wetterexperte Klaus Leßmann.

Dieser große Luftdruckgegensatz wirke wie eine Düse, in der warme Luft aus Spanien mit großer Geschwindigkeit nach Mitteleuropa gelenkt werd, so Leßmann. "Diese Konstellation bleibt auch noch am Montag bestehen."