Auch sein Konkurrent Jürgen Köpper klingelt an den Türen. Der Kandidat der CDU führt seit zwei Jahren die Geschäfte im Sonneberger Landratsamt, weil der Amtsinhaber zunächst länger krank war und dann in den vozeitigen Ruhestand ging. Köpper ist seit Jahren in der Kommunalpolitik, war Bürgermeister und Beigeordneter. In Sonneberg, sagt er, werden bei der Landratswahl eigentlich bundespolitische Themen verhandelt. "Das schlägt hier tüchtig in die Kerbe."