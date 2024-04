Militär in Myanmar: Aung San Suu Kyi aus Gefängnis verlegt

Die entmachtete Regierungschefin Myanmars, Aung San Suu Kyi, ist aus dem Gefängnis in den Hausarrest verlegt worden. Das teilte ein Militärsprecher mit. Grund dafür seien gesundheitliche Sorgen wegen der hohen Temperaturen in der Hauptstadt Naypyidaw, wo Suu Kyi bislang in Haft war.