Panamakanal: Was hinter Trumps Forderungen steckt

Der künftige US-Präsident Trump will unter bestimmten Umständen die Kontrolle über den Panamakanal übernehmen. Panamas Präsident Mulino wies die Drohung zurück.

Der Panamakanal ist eine der wichtigsten Schifffahrtsstraßen weltweit. Etwa fünf Prozent des weltweiten Seefrachtverkehrs werden durch den Kanal transportiert. Jährlich durchfahren rund 14.000 Schiffe die Passagen des Kanals. Im Schnitt fast 40 am Tag. Die künstliche Wasserstraße zwischen Atlantik und Pazifik erspart Frachtschiffen die langwierige und gefährliche Umschiffung Südamerikas.

Der designierte US-Präsident Donald Trump warf nun der Regierung Panamas vor, von amerikanischen Schiffen und Kriegsschiffen "exorbitante Preise" zu verlangen. Am Sonntag erklärte er in Arizona:

Nach seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus will Donald Trump Mexiko, Kanada und China mit höheren Zöllen belegen. Dies werde eine seiner ersten Amtshandlungen sein, schrieb er.

Trump: Gebühren "komplette Abzocke"

Trump deutet mögliche chinesische Einflussnahme an

Der Kanal sei, so Trump, nicht zur Nutzung anderer Länder übergeben worden, sondern vielmehr als Symbol für die Zusammenarbeit zwischen den USA und Panama.

Die Vereinigten Staaten würden unter keinen Umständen zulassen, dass der Kanal "in die falschen Hände" gerate. In diesem Zusammenhang deutete Trump an, dass Peking möglicherweise zu viel Einfluss auf die Verwaltung des Panamakanals ausübe. Der Kanal hätte seiner Meinung nach "ausschließlich von Panama kontrolliert werden sollen, nicht von China oder irgendjemand anderem".