Lateinamerika durch Dürre in schwerer Energiekrise

Auch in der Nacht bleiben einige Lichter in Ecuador aus. Der Strom wird wegen der Energiekrise zu bestimmten Tageszeiten rationiert.

An diesen Anblick werden sich die Einwohner von Quito vielleicht noch einige Zeit gewöhnen müssen. Statt Ampeln regeln Verkehrspolizisten den Straßenverkehr in der ecuadorianischen Hauptstadt. Der Grund: Wegen einer Stromrationierung sind rund 300 Ampeln in der Millionen-Metropole ausgeschaltet. Und müssen nun durch 560 Mitarbeiter zur Verkehrsregelung ersetzt werden.