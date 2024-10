Fethullah Gülen im Exil verstorben

Fethullah Gülen, ein einflussreicher Prediger und Widersacher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan , ist tot. Er sei im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus in den USA gestorben, teilte die Website Herkul, die Gülens Predigten veröffentlicht, am Montag auf X mit. Auch der Vorsitzende der Stiftung Dialog und Bildung, Ercan Karakoyun, bestätigte den Tod Gülens. Die Stiftung ist der deutsche Ableger der transnationalen Gülen-Bewegung, die in Deutschland unter anderem Schulen, Nachhilfezentren und Kindergärten betreibt.

250 Tote bei Putschversuch

Erdogan: Gülens Netzwerk Verräter und Krebsgeschwür

Gülen-Bewegung gewann über die Jahre zunehmend an Bedeutung

Gülen wurde 1941 in einem Dorf in der osttürkischen Provinz Erzurum geboren. Als Sohn eines Imams, eines islamischen Predigers, studierte er seit seiner Kindheit den Koran. 1959 wurde Gülen selbst zum Imam einer Moschee in der nordwestlichen Stadt Edirne ernannt. In den 1960er Jahren erlangte er als Prediger in der westlichen Provinz Izmir Bekanntheit, wo er Studentenwohnheime einrichtete und in Teehäusern predigte. Diese Wohnheime waren der Beginn eines informellen Netzwerks, das sich im Laufe der folgenden Jahrzehnte in Bildungs-, Wirtschafts-, Medien- und Staatsinstitutionen ausbreitete und seinen Anhängern großen Einfluss verlieh.