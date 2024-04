Experte zu Havanna-Syndrom: Spur, aber kein rauchender Colt

Als Havanna-Syndrom werden rätselhafte Symptome wie Kopfschmerzen, Hörverlust, Schwindel und Übelkeit zusammengefasst. Zahlreiche US-Diplomaten und ihre Angehörigen hatten darüber in der kubanischen Hauptstadt Havanna und auch anderswo geklagt.

Am Montag hatten Journalisten des "Spiegel" gemeinsam mit Kollegen des US-Nachrichtenmagazins "60 Minutes" (CBS) und des russischen Portals "The Insider" eine Recherche veröffentlicht, die darlegt, warum hinter dem Havanna-Syndrom womöglich Angriffe des russischen Geheimdienstes stecken könnten

... zur Spur nach Russland

"Sie sind in sich stimmig, sie sind plausibel, sie passen auch zu dem Kontextwissen, das wir haben, aber es ist letztlich noch sehr viel Korrelation, aber noch keine Kausalität."

Die Medienlandschaft in den USA greife die neuen Erkenntnisse zum Havanna-Syndrom zwar auf. Doch das Weiße Haus hat noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben, sagt US-Korrespondent Elmar Theveßen.

... zur möglichen Funktion solcher Geheimdienstangriffe

"Wenn wir das Gedankenspiel zu Ende spielen und davon ausgehen, dass tatsächlich die russischen Geheimdienste beziehungsweise der GRU hinter diesen Angriffen stehen würden, dann wäre die Logik sehr klar", sagt der Geheimdienstexperte Hänni. In diesem Fall gehe es bei den Angriffen sicherlich darum, "die amerikanischen Geheimdienstmitarbeiter global unter Stress zu setzen und vor allen Dingen ihre operative Tätigkeit zu behindern, also zu verhindern, dass die amerikanischen Geheimdienste selber aus ihren Botschaften heraus in diesen verschiedenen Zielländern eben Operationen durchführen können".