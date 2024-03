Hongkong: Verschärftes Sicherheitsgesetz

In Hongkong ist am Samstag ein neues nationales Sicherheitsgesetz in Kraft getreten. Infolge der prodemokratischen Massenproteste vor mehr als vier Jahren wird damit das Strafmaß weiter verschärft - das Gesetz sieht unter anderem lebenslange Haftstrafen für Vergehen in Zusammenhang mit "Verrat" vor. Die Polizei bekommt in bestimmten Fällen mehr Macht, gegen Verdächtige zu ermitteln oder sie festzusetzen. Das Gesetz wurde im Eilverfahren verabschiedet.