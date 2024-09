Putschversuch im Kongo: Gericht verhängt 37 Todesurteile

Die angeklagten US-Amerikaner Tyler Thompson, Marcel Malanga und Benjamin Reuben Zalman-Polun vor einem Militärgericht in Kinshasa.

Ein Militärgericht in der Demokratischen Republik Kongo hat 37 Todesurteile im Zusammenhang mit einem Putschversuch im Mai verhängt. Unter den Verurteilten sind auch drei Amerikaner und ein belgisch-kongolesischer Doppelstaatler.

Die Angeklagten wurden zudem zur Zahlung von bis zu 50 Millionen US-Dollar Schadenersatz an den Staat verurteilt. Ein Verteidiger, Richard Bondo, prangerte das "harte Urteil ohne Berücksichtigung mildernder Umstände" an und kündigte an, Berufung einzulegen.