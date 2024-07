Erster offizieller Gedenktag zum Srebrenica-Völkermord

Mit dem ersten internationalen Gedenktag erinnern Bosnien und Herzegowina sowie die UN an den Völkermord von Srebrenica.

"Serbe, Kroate, Bosniake - wer dein Gegenüber ist, merkst du am Anfang gar nicht", erzählt ein Passant in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo. Man spreche dieselbe Sprache, höre gleiche Musik, sehe gleich aus.

Srebrenica wird nicht vergessen

"Als die Armee der Republika Srpska einmarschierte, trennte sie Frauen, Kinder und Männer. Die ersten beiden wurden mit Bussen in eine freie Zone gebracht, die Männer ermordet", erzählt Belma Zulic. Die Historikerin arbeitet im Museum der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid in Sarajevo.

Das Massaker gilt als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg und wurde vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) und vom Internationalen Gerichtshof (IGH) als Völkermord eingestuft.

Erster Gedenktag des Völkermords

Am 11. Juli hat Bosnien und Herzegowina sowie die internationale Staatengemeinschaft nun den ersten internationalen Gedenktag für die Opfer des Srebrenica-Völkermordes begangen.

Während der Gedenkfeier wurden 14 Opfer beigesetzt. Die Leichen werden knapp 30 Jahre nach dem Völkermord immer noch in Wäldern und an anderen Orten in Massengräbern gefunden.