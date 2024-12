Trump ernennt "Apprentice"-Produzenten zum Sondergesandten

Burnett Produzent von Trump-Show "The Apprentice"

Burnett sei für die Produktion "einiger der größten Shows der Fernsehgeschichte" bekannt, erklärte Trump. Dazu zählten Reality-Formate wie "Shark Tank" (das amerikanische Vorbild der Vox-Show "Die Höhle der Löwen") und "The Apprentice". Letztere Show verschaffte Trump als Gastgeber landesweite Aufmerksamkeit und trug zu seinem Image als erfolgreicher Geschäftsmann bei.

Der ehemalige US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, wird Gesandter für Sondermissionen des künftigen Präsidenten Trump. Er solle an Brennpunkten der Welt arbeiten, so Trump.

15.12.2024 | 0:25 min