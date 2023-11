Tausende Arztpraxen bleiben aus Protest geschlossen

Bundesweit bleiben heute tausende Arztpraxen geschlossen. Niedergelassene Mediziner und Ärzteverbände üben heftige Kritik an Sparmaßnahmen von Gesundheitsminister Lauterbach. 02.10.2023 | 1:36 min

Tausende Haus- und Fachärzte wollen am heutigen Montag aus Protest gegen die Gesundheitspolitik ihre Praxen nicht öffnen. In verschiedenen Städten sind Protestaktionen geplant, in Berlin sollen etwa am Mittag Ärztekittel symbolisch in der Öffentlichkeit niedergelegt werden.