Ex-VW-Chef Diess: "Werden Automarkt nicht drehen"

"Das stimmt so nicht". "Das sieht die FDP nicht richtig." Oder: "Die Politik hat Kunden dramatisch verunsichert." Diese und ähnliche Sätze musste sich Christian Dürr, FDP-Fraktionschef im Bundestag, am Donnerstagabend bei Markus Lanz vielfach anhören.

Stresstest für FDP-Konzept der "Technologieoffenheit"

Schuld daran war vor allem eine zentrale FDP-Vokabel, die sich wie ein roter Faden durch die Sendung zog - und zu deren Anwalt sich Dürr gleich mehrmals machte, nämlich: die "Technologieoffenheit". In der TV-Runde ging es zentral um die Frage: Wie sieht die Zukunft der deutschen Autoindustrie aus?

Der frühere VW-Vorstandschef Herbert Diess gab zu Protokoll, er stehe weiter zu seinem früheren Satz, die Chancen, "dass die deutsche Automobilindustrie in zehn Jahren noch Weltspitze ist, liegen bei 50/50". Das lehre schon die historische Erfahrung, ergänzte Diess:

Nach der Billigung für EU-Zölle auf E-Autos aus China, setzt China weiter auf Verhandlungen. Deutsche Autobauer wie VW fragen sich nun, was Gegenmaßnahmen für sie bedeuten würden.

Diess von China-Dynamik überrascht

Diess meinte damit den Technologiewechsel weg vom Verbrenner-Auto, hin zur Elektro-Mobilität . Warum ist die deutsche Industrie da so ins Hintertreffen geraten gegenüber China

Während der frühere VW-Manager angab, selbst von der Dynamik in China überrascht worden zu sein, warf die SZ-Journalistin Christina Kunkel deutschen Herstellern vor, zu lange nur auf den Heimatmarkt geschaut zu haben. Das gute Standing der Chinesen heute ist für sie Ergebnis einer "jahrzehntelangen Strategie":

Bratzel: "Versäumnis fing an, als Tesla aufkam"

Für Auto-Experte Stefan Bratzel nahm die Misere der deutschen Hersteller damit ihren Lauf, den E-Auto-Hersteller Tesla nicht als ernste Konkurrenz zu betrachten. "Wir reden da übers Jahr 2013, 2014", so der Direktor des "Center of Automotive Management".

Sein Befund für Chinas Dominanz: Das Land habe sich "die Wertschöpfungsketten gesichert", denn 40 Prozent der Kosten für ein E-Auto mache die Batterie aus. Zudem habe man, so Bratzel, "unterschätzt, dass in der Batterie auch ein hohes Innovationspotenzial drin ist."

Schlechte Aussichten für den deutschen Standort und neue Abhängigkeit von China - in dieser Einschätzung waren sich Bratzel und Kunkel einig. Auch Diess pflichtete bei: "Den Rückstand können wir nur aufholen zusammen mit den Chinesen."

Dürr kritisiert Politik der EU

FDP-Mann Dürr argumentierte, China habe nicht auf ein Verbot für Verbrennungsmotoren gesetzt und sei eben technologieoffen unterwegs - und setzte zum Seitenhieb auf die EU an: "Ich glaube, der Fehler in Europa war, dass Politik sich angemaßt hat, zu entscheiden, was die richtige Technologie ist." Und der FDP-Politiker legte nach: