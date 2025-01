Es ist die bislang letzte Wendung an der Friedrich-Bergius-Schule: Die Schulleiterin muss gehen. Offensichtlich konnte sich die Bildungsverwaltung mit ihr keine Lösung für die problemgebeutelte Schule in Berlin-Friedenau mehr vorstellen.

All das erhofft sich die Senatorin jetzt mit einer neuen Schulleitung, will mit Schulsozialarbeit und Psychologinnen und Psychologen Unterstützung für den Schulalltag schaffen. Dazu soll ein Wachschutz schulfremde Personen fernhalten.

Drohen, Mobben, Schlägern: An einer Berliner Brennpunkt-Schule fürchten Lehrer ihre Schüler. Strafmöglichkeiten gibt es kaum. Ein Brandbrief an die Schulaufsicht soll helfen.

Brandbrief: Besorgniserregende Bedingungen

Beleidigungen, Schlägereien, Messerangriffe - an Schulen in Österreich, Deutschland und der Schweiz nimmt die Gewalt immer mehr zu. Warum ist das so?

Im Schnitt kämen 85 Prozent der Schülerinnen und Schüler einer Klasse aus Familien nicht-deutscher Herkunftssprache, so die Schule, in machen Klassen beträfe das fast alle Kinder.

Letztendlich sind diese Verhaltensauffälligkeiten oft so ein Schrei, der nur sagt, kümmert euch um uns. Das würden viele Lehrer auch tun, aber die sind oft absolut am Limit und brennen aus.

Das deutsche Bildungssystem steht - laut Bildungsbericht - weiter vor Problemen wie Lehrermangel und zu wenig Finanzierung. Das System "arbeitet am Anschlag", so die Autoren.

Polizeieinsatz an der Schule

Vor gut einer Woche dann ein größerer Polizeieinsatz. Streitereien in der Schule hätten, so Polizeisprecher Stefan Petersen-Schümann, zu Ärger mit Schulfremden geführt. Am Ende seien 80 bis 120 Personen im Bereich der Schule versammelt gewesen. Einen Schüler musste die Polizei nach Hause bringen, damit ihm nichts passiert. Ein anderer floh vor den Schlägen und Tritten schulfremder Personen in einen Supermarkt.