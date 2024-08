BSW-Wähler haben oft rechtsextreme Positionen

So stimmen BSW-Wähler laut Studie vermehrt den Aussagen zu, dass "eine Diktatur die bessere Staatsform" sein kann und dass man in Deutschland "endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl" haben sollte. Stärker ausgeprägt ist die Zustimmung hier nur noch bei Anhängerinnen und Anhängern der AfD

BSW-Anhänger sind oft migrationskritisch

Bei migrationskritischen und rechtsextremen Einstellungen gibt es also Gemeinsamkeiten zwischen BSW-Anhängern und AfD-Sympathisanten. Tatsächlich geben 19 Prozent der BSW-Anhänger an, auch der AfD nahe zu stehen. Ebenso viele geben aber an, der Linken nahe zu stehen. Und auch zehn Prozent der BSW-Anhänger nennen als zweit liebste Partei die SPD

Bei einem Thema sind BSW-Wähler eher links

Das erklärt, warum das BSW eben nicht nur der AfD schadet, sondern auch SPD und der Linken. Denn viele BSW-Sympathisanten haben laut Studie Angst vor sozialem Abstieg. Ein Großteil befürchtet eine Verschlechterung des allgemeinen Lebensstandards in Deutschland in den kommenden Jahren. Auch ihre eigene finanzielle Situation schätzen BSW-Anhänger oft als unsicher ein.

Viele von ihnen befürworten einen starken Sozialstaat und soziale Leistungen wie etwa das Bürgergeld . Das BSW ist in dieser Frage also eher eine Konkurrenz für die SPD. Insgesamt handelt es sich bei den Anhängern des BSW um eine heterogene Gruppe, sagt Studienleiterin Neele Eilers.

BSW im Osten stärker als im Westen

BSW-Anhänger gehören laut Studie eher älteren Altersgruppen an, die Unterstützung fällt in jüngeren Altersgruppen deutlich geringer aus. Eine Nähe zum BSW empfinden geringfügig mehr Frauen als Männer. Regionale Unterschiede sind hingegen ausgeprägter: In Ostdeutschland sympathisieren deutlich mehr Menschen mit dem BSW als in Westdeutschland.