Erneute Hausdurchsuchung bei AfD-Politiker Petr Bystron

Objekte des AfD-Politikers Petr Bystron werden erneut durchsucht - laut Informationen des ZDF-Hauptstadtstudios in Tschechien. Durchsuchungen an Bystrons Wohnadresse in Berlin gab es bereits Mitte Juni. Hintergrund sind Vorwürfe der Bestechlichkeit und Geldwäsche.

Durchsuchungen im Mai auch in Bystrons Abgeordnetenbüro

Zoll gab Informationen mit großer Verspätung weiter

Er soll im März 2023 30.000 Euro in bar auf ein Konto einer Firma eingezahlt haben, die er besitzt und die Summe am selben Tag wieder in 200-Euro-Scheinen abgehoben haben. Daraufhin löste seine Bank eine Geldwäscheverdachtsmeldung aus. Nach dem Bekanntwerden seiner Verbindung zu "Voice of Europe" nahm die Staatsanwaltschaft deshalb Ermittlungen auf.