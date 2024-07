Schwesig zur Olympia-Bewerbung: "Wir wollen dabei sein"

"Sport hat die Kraft, die wir für unsere Gesellschaft brauchen", so Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die Spiele in Paris sollten "für uns die Motivation sein, dass sich Deutschland wieder für Spiele bewirbt".

...zur deutschen Olympia-Bewerbung 2040:

Schwesig hob hervor, dass Deutschland bereits bei anderen Großveranstaltungen wie der Fußball-EM gezeigt habe, ein "tolles Gastgeberland" zu sein. In einer möglichen Austragung der Spiele sieht sie auch wirtschaftliche Chancen und betonte, dass es in Deutschland möglich sei, bestehende Sportstätten zu nutzen und weiterzuentwickeln.

...zur Rolle Mecklenburg-Vorpommerns bei Olympia:

Es sei bereits viel Geld in die Sportinfrastruktur geflossen, so Schwesig: Das Bundesland habe "kräftig investiert in einen tollen Sportboothafen", es werde gerade eine Segelsport-Schule gebaut, ein riesiger Strand sei vorhanden, "wo viele Bürgerinnen und Bürger auch wirklich teilhaben können." Die Einrichtungen, beispielsweise der geschaffene Wohnraum für Athleten, sollen auch nach den Olympischen Spielen weiter genutzt werden können: Wenn das Land "auch dauerhaft etwas davon hat, dann sind das ja wichtige und gute Investitionen", so Schwesig.