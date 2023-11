Facebook-Präsenz: Klage gegen Datenschutzbeautragte Sachsens

Heute endet die Frist für eine Klage, die die sächsische Landesregierung beim Verwaltungsgericht (VG) Dresden einreichen will. Die sächsische Staatskanzlei will ihre Facebook-Fanseite weiter betreiben, sieht in dem geforderten Abschalten "die essenzielle Rolle, die soziale Medien in der heutigen Gesellschaft als Informationsquelle spielen" vernachlässigt.

Länderkollegen teilen Bedenken gegen Facebook-Fanseiten

Nur: Was bekommen die deutschen Betreiber an Einblick, was Facebook mit den erhobenen Nutzerdaten so macht? Zu wenig, ist das Fazit der Datenschützer in Bund und Land, die Daten seien bei Meta nicht sicher. Sie wollen die Bürger vor den Datenkraken von Internetplattformen wie Facebook, Instagram, Whatsapp und Co. schützen und nehmen deswegen die Behörden als Seitenbetreiber in die Pflicht.