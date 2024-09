Zweiter Anlauf zur Wahl eines Landtagspräsidenten in Thüringen: Die Abgeordneten des Landtags sind erneut zusammengekommen, um das Parlament nach den Turbulenzen und dem Abbruch am Donnerstag arbeitsfähig zu machen.

Ich werde mich an diesen Beschluss halten.

Verfassungsgericht setzt AfD-Landtagspräsident Regeln

Treutler hatte sich am Donnerstag auf der ersten Sitzung des Parlaments geweigert, Anträge und Abstimmungen aus dem Plenum zuzulassen. Daraufhin zog die CDU-Fraktion vor das Verfassungsgericht - und war in wesentlichen Punkten erfolgreich: Die Verfassungsrichter haben dem 73-Jährigen auf Antrag der CDU-Fraktion per einstweiliger Anordnung Regeln gesetzt, wie die Parlamentssitzung ablaufen muss.