FAQ

Entscheidung im Bundestag : Wahlrechtsreform beschlossen: Das ändert sich

von Petra Riffel 17.03.2023 | 11:48 |

Die Ampel will, dass der Bundestag dauerhaft 630 Abgeordnete zählt. So funktioniert die Wahlrechtsreform, die heute beschlossen worden ist - ein Überblick in Grafiken.