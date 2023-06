Was die Auswirkungen dieser Wahl anbelangt, rät Ramelow zu mehr Gelassenheit. Der neue Landrat Robert Sesselmann habe das Vertrauen erhalten und müsse nun "den Landkreis nach vorne bringen". Er sei der Kandidat in einer Kommunalwahl und somit jetzt kommunaler Wahlbeamter, der nun beweisen müsse, "dass er in diesem Landkreis auch das bewegt, was der Landkreis braucht", so der thüringische Ministerpräsident.