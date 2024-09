Historischer Rekord: White Sox kassieren 121 Saison-Pleiten

Den Chicago White Sox gelang in der Major League Baseball Historisches: Die Niederlage gegen die Detroit Tigers war bereits die 121. Pleite der Saison. Niemand war jemals schlechter.

62 Jahre lang schien dieser Negativrekord unantastbar - jetzt haben ihn die White Sox geknackt und sind mit 121 Niederlagen in einer Saison das schlechteste Team in der Geschichte der Major League Baseball . Mit dem 1:4 bei den Detroit Tigers holte sich der dreimalige World-Series-Sieger den unrühmlichen Titel, den die Fans mit Buhrufen und Schmähungen wie "Verkauft das Team!" quittierten.

Rekord könnte noch ausgebaut werden

Einige Anhänger gingen laut US-Medien nur zum Spiel, um beim historischen Negativmoment dabei zu sein. So schlecht wie die Chicagoer, die 1906, 1917 und 2005 die Meisterschaft gewannen, war in der modernen Ära der Liga seit 1901 bislang kein Team. 1962 hatten die New York Mets 120 Spiele verloren. Nur die Detroit Tigers waren 2003 mit 119 Niederlage ähnlich erfolglos.