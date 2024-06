Basketball: Bayern sichern sich Matchball gegen Alba

Bayern München hat sich in der Finalserie um die Meisterschaft der Basketball-Bundesliga zwei Matchbälle gesichert. Die favorisierten Münchner gewannen in der Best-of-five-Serie bei Alba Berlin mit 67:63 (31:28) und führen nun mit 2:1.

Mit einem weiteren Erfolg am Freitag (18 Uhr) würde das Team des spanischen Erfolgscoaches Pablo Laso das Double perfekt machen. Sollte die zweite Auswärtspartie am Freitag verloren gehen, fällt die Entscheidung am Sonntag (17 Uhr) in München.