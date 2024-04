Gegen Straubing: Ronning schießt Berlin ins DEL-Finale

Die Eisbären Berlin haben ihren zweiten Matchball genutzt und die Finalspiele der Deutschen Eishockey Liga erreicht. Der DEL-Rekordmeister setzte sich in eigener Halle gegen die Straubing Tigers in Spiel fünf mit 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung durch und trifft nach dem 4:1 in der Best-of-seven-Serie im Endspiel auf die Fischtown Pinguins Bremerhaven . Straubing verpasste die erste Finalteilnahme der Vereinshistorie.

Berlin und Straubing auf Augenhöhe

Nachdem Straubing am Sonntag zu Hause den ersten Matchball abgewehrt hatte (3:2), lieferten sich beide Teams in Berlin erneut einen offenen Schlagabtausch. Nach einem Anfangsdrittel ohne Treffer brachte Marcel Noebels die Eisbären im zweiten Abschnitt in Überzahl in Führung.