Draisaitl verpasst NHL-Titel: Panthers gewinnen Stanley Cup

Körperlich angeschlagen und am Ende sichtlich leer hat Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl den ersten NHL-Titel seiner Karriere mit den Edmonton Oilers doch noch verpasst. Im entscheidenden siebten Spiel der Serie unterlagen die Kanadier den Florida Panthers in deren Halle nördlich von Miami 1:2.

Während die Panthers die erste Meisterschaft ihrer Geschichte mit den eigenen Fans feierten, schlitterten die Oilers nach einem verpassten Kapitel Eishockey-Geschichte in eine schmerzhafte Sommerpause. Ob Draisaitl in der kommenden Saison erneut beteiligt ist beim Versuch, den sechsten Titel für die Oilers zu gewinnen, ist offen.

Zukunft von Draisaitl offen

Der Vertrag des 28 Jahre alten Kölners läuft nach der kommenden Spielzeit aus. Will Edmonton nicht riskieren, einen der besten Profis der Liga dann ohne Gegenwert zu verlieren, müssen sich beide Parteien in den kommenden Monaten auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen - oder der Stürmer läuft zukünftig wohl erstmals in seiner NHL-Karriere in einem anderen Trikot auf. Vor diesen Gesprächen liegen aber wohl zunächst einige Tage Trauerarbeit.