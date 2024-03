Partnersuche beim Eistanz: Warum Hase mit einem Russen tanzt

Minerva-Fabienne Hase, geboren am 10. Juni 1999 in Berlin, Eiskunstläuferin und Sportsoldatin, tritt aktuell mit dem Russen Nikita Wolodin im Paarlauf an. Bei der anstehenden WM in Montreal (18. bis 24. März) zählen sie zu den Favoriten.



Hase/Woldoin können gemeinsam laufen, weil es im Eiskunstlauf vom Weltverband ISU traditionell akzeptiert wird, dass Läufer für eine Nation antreten, ohne deren Staatsbürgerschaft zu besitzen. Nur bei den Olympischen Spielen ist das nicht möglich. Wenn Hase/Wolodin 2026 in Mailand und Cortina starten wollen, müsste er bis dahin eingebürgert werden. Für Russland kann Wolodin aktuell nicht an internationalen Wettbewerben teilnehmen, die ISU hat alle für Russland startenden Läufer auf Grund des Ukraine-Krieges ausgeschlossen. Es gibt aber weitere Russen, die international für andere Nationen auflaufen.



Hase/Wolodin trainieren in Berlin und werden – größtenteils online – vom russischen Trainer Dimitri Sawin betreut. Vor dem Ukraine-Krieg hat Hase mit ihrem ehemaligen Partner bei Sawin in Sotchi trainiert, als Angehörige der Bundeswehr darf sie aktuell jedoch nicht nach Russland reisen. Sawin kann aber nach Europa kommen, da er auch beim ungarischen Verband als Trainer angestellt ist.



Das deutsch-russische Duo gab im September 2023 sein Debüt und gewann in dieser Saison bereits zwei Grand-Prix-Wettbewerbe sowie das Grand-Prix-Finale. Bei der EM wurden Hase/Wolodin nach Patzern in der Kür Fünfte. Mit ihrem ehemaligen Partner Nolan Seegert gewann Hase dreimal die Deutschen Meisterschaften und startete bei den Olympischen Spielen 2022. Der größte Erfolg des Duos war Platz fünf bei der WM 2022.