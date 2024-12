DFB stärkt Rechte von Müttern und Schwangeren

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nimmt die Vorgaben des Weltverbandes FIFA zum Mutterschutz vollumfänglich in seine Statuten auf. Damit werde der bereits bestehende Schutz durch nationale arbeitsrechtliche Bestimmungen ergänzt.

Schwangerschaft darf nicht zur Benachteiligung führen

Außerdem haben Spielerinnen und Trainerinnen das Recht, nach Beendigung des Mutterschutzes, Adoptions- oder Familienurlaubs wieder in den aktiven Fußballbetrieb zurückzukehren, heißt es weiter beim DFB. "Der Verein ist dabei verpflichtet, die Spielerin oder Trainerin wieder in den Spielbetrieb einzugliedern und für eine angemessene medizinische Betreuung zu sorgen. Nach Rückkehr ist den betroffenen Personen wieder die volle vertragliche Vergütung zu zahlen."

Lyon muss Spielerin 80.000 Euro nachzahlen

Seit längerem kämpfen Fußballerinnen mit Kindern in verschiedenen Ländern um Rechtssicherheit. So hatte 2023 eine Entscheidung des Fußball-Weltverbandes FIFA für Schlagzeilen gesorgt, wonach der französische Spitzenklub Olympique Lyon mehr als 80.000 Euro an seine ehemalige Spielerin Sara Björk Gunnarsdóttir nachzahlen musste. Der Verein hatte der isländischen Nationalspielerin nach Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft den Lohn teils nicht mehr überwiesen. Zu Unrecht entschied die entsprechende Kammer der FIFA.