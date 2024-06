Deutschlands EM-Auftaktgegner Schottland auf neuem Niveau

Am Dienstag kehrte im Quartier von Deutschlands EM-Auftaktgegner Schottland in Garmisch-Partenkirchen (Freitag, 21 Uhr, live im ZDF) etwas Ruhe ein nach dem Trubel und der Folklore der ersten Tage. Statt sich als Schuhplattler zu versuchen wie der Mittelfeldspieler John McGinn beim Empfang am Sonntag oder vor rund 500 Menschen zu trainieren wie am Montag übte die Mannschaft von Trainer Steve Clarke nun in aller Stille vorm imposanten, aber meist wolkenverhangenen Alpenpanorama am Fuße der Zugspitze.