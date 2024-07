Mbappé und Lukaku: Bei wem platzt der Knoten?

Bislang nur ein Treffer per Elfmeter: Kylian Mbappe. Quelle: AFP

Viel erreicht haben Frankreichs Kylian Mbappé, 25, und Belgiens Romelu Lukaku, 31, sportlich bei dieser EM noch nicht. Dennoch haben die beiden Stürmer während dieses Turniers schon einiges erlebt und stehen im Fokus.

Mbappés Elfmeter, Lukakus annullierte Treffer

An diesem Montag kommt es im Achtelfinale beim Vergleich der Nachbarländer zum direkten Duell zwischen Mbappé und Lukaku. Rein sportlich geht es um die Frage, ob dabei für die Angreifer sportlich der EM-Knoten platzt. Mbappé hat bisher nur per Elfmeter gegen Polen getroffen.

Romelu Lukaku hatte bisher Pech mit dem VAR. Quelle: AFP

Belgiens Rekordtorschütze Lukaku (85 Tore in 118 Länderspielen) erzielte zwar schon drei Tore, doch jedes Mal legte der Video Assistant Referee (VAR) sein Veto ein.

"Mbappé Inkasso GmbH & Co. KG"

Bei Mbappé sorgte zuletzt ein Bericht der "L’Équipe" für Aufsehen, wonach er von Paris Saint-Germain rund 100 Millionen Euro an ausstehenden Gehältern und Prämien notfalls gerichtlich eintreiben wolle. Die "Süddeutsche Zeitung" scherzte, der Kapitän der Les Bleus betreibe nach sieben Jahren bei PSG die "Mbappé Inkasso GmbH & Co. KG".

Von diesem Montag an ist der Weltmeister von 2018 zudem offiziell neuer Angestellter von Real Madrid . Doch das geht in Mbappés turbulenten Wochen fast unter. Die Nase hatte er sich gegen Österreich gebrochen und danach eine Schutzmaske aus Carbon erhalten.

Mbappés Appell vor Frankreichs Neuwahl

Doch selbst die Fraktur seiner längst auch goldenen Nase trat hinter Mbappés bedeutsamstes Ereignis während des Turniers zurück, für das er Mitte Juni in Düsseldorf gesorgt hatte. Also dort, wo er sich nun mit Belgien und Lukaku messen wird.

Die Neuwahlen in Frankreich beschäftigen trotz ihres nahenden EM-Starts auch die Équipe Tricolore. Superstar Kylian Mbappé spricht vom "vielleicht" wichtigsten Moment des Landes. 16.06.2024 | 0:18 min

Auf der Pressekonferenz vorm Spiel gegen Österreich hatte sich Mbappé politisch positioniert in einer Deutlichkeit, die in der Fußballbranche ihresgleichen sucht. Er sei "gegen die Extreme und gegen Ideen, die spalten", sagte Mbappé - ohne sie namentlich zu nennen - in Bezug auf die EU-kritische Rechtsaußen-Partei Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen, die als klare Siegerin aus der Europawahl hervorgegangen war.

"Entscheidender Moment der Geschichte"

Mbappé sah sich wegen seiner exponierten Stellung in der Pflicht, seine Wirkung zu nutzen für einen Appell vor den Neuwahlen in Frankreich, die der schwer angeschlagene Präsident Emmanuel Macron ausgerufen hatte nach der Klatsche bei der Europawahl für seine Partei Renaissance (RE) und ihre Verbündeten.

Er wolle kein Land repräsentieren, das nicht den Werten "der Vielfalt, der Toleranz und des Respekts" entspreche, sagte Mbappé. Alle, denen diese Werte wichtig seien, sollten sich gewahr werden: "Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment in der Geschichte unseres Landes." Er hoffe, dass Frankreich die richtige Wahl treffe und "dass wir am 7. Juli noch stolz darauf sein werden, dieses Trikot zu tragen".

BYD, Hisense, Alipay, AliExpress und Vivo – insgesamt fünf der 13 Hauptsponsoren dieser Fußball-EM sind chinesische Konzerne. Eine Machtdemonstration aus Peking. 29.06.2024 | 1:32 min

Neuwahlen fallen mit EM zusammen

Die erste Runde der Neuwahlen fand bereits am Sonntag (30. Juni) statt, die zweite folgt am kommenden Sonntag. Bis dahin will Mbappé mit Frankreich weiter im Turnier sein. Nötig wären dafür Siege gegen Belgien beim Stürmerduell mit Lukaku und in einem möglichen Viertelfinale gegen Portugal oder Slowenien am 5. Juli.

Wählen würde Mbappé dem Vernehmen nach dann aus der Ferne. Wie die Zeitung "Le Parisien" zuletzt berichtete, wollen rund 40 Mitglieder der französischen EM-Delegation die Möglichkeit nutzen, für ihre Stimmabgabe jemand anderen zu bevollmächtigen.