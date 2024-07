Niederlande gegen England: Plötzlich blühen Titelträume

Packendes Halbfinale in Dortmund mit dem besseren Ende für England: Die Three Lions setzen sich gegen die Niederlande mit 2:1 durch und dürfen weiter vom ersten EM-Titel träumen.

Große Genugtuung für Gareth Southgate

Ich bin so stolz auf alle, auf die Spieler, auf die ganze Gruppe. Es war bisher so ein schwieriges Turnier für uns.

Ollie Watkins wird zum späten "Matchwinner"

Diesmal hatte die sonst als "Gelbe Wand" bezeichnete Südtribüne mit der Masse der "Oranje"-Fans keinen Mucks mehr von sich gegeben. Insbesondere in der zweiten Halbzeit hatte die "Elftal" das Geschehen weitgehend unter Kontrolle, doch dann gelang dem eingewechselten Ollie Watkins gegen den zu trägen Stefan de Vrij eine blitzschnelle Drehung. Sein fulminanter Flachschuss rauschte unhaltbar in der 90. Minute ins lange Eck zum Siegtreffer.

"Ich wollte am Ende gar nicht mehr vom Feld gehen", sagte der flugs zum "Man of the Match" gekürte Edeljoker. Erst im Frühjahr 2021 hatte der 28-Jährige überhaupt in der Nationalelf debütiert.