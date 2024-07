Fußball-EM: Watkins schießt England ins Finale

England hat das Finale der Fußball-EM erreicht. Im Halbfinale gegen die Niederlande gewann die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate mit 2:1 (1:1) gegen die Niederlande und trifft im Endspiel am Sonntag auf Spanien. Den Siegtreffer erzielte Olli Watkins in der 90. Minute.

Simons-Traumtor bringt Niederlande in Führung

Die Partie in Dortmund begann mit einem echten Paukenschlag. Xavi Simons eroberte in der englischen Hälfte gegen Declan Rice entschlossen den Ball und jagte die Kugel unwiderstehlich ins Netz. 1:0 für die Niederlande in der 7. Minute.