"Tickets verschwendet": Cucurella kritisiert deutsche Fans

Der 25 Jahre alte Abwehrspieler wurde am Dienstagabend während des EM-Halbfinals zwischen Spanien und Frankreich (2:1) in München bei jedem Ballkontakt von deutschen Zuschauern ausgepfiffen. Hintergrund ist die Szene in der Verlängerung des Viertelfinal-Spiels gegen Deutschland, als Cucurella einen Schuss von Jamal Musiala im Strafraum an die Hand bekam. Der Schiedsrichter entschied dabei nicht auf Handspiel, die Szene und die Entscheidung sorgten bei Trainer und Experten im Nachgang für hitzige Diskussionen.