Spanien: "La Roja" holt den EM-Titel und das Land feiert

Fußballfieber erst nach dem Viertelfinale

Dina und ihre Freundinnen waren schon kurz vor 19 Uhr auf den Kolumbus Platz im Herzen der Stadt gekommen, und stehen nun ganz vorne. "Hier ist die Stimmung einfach am besten." Bis zum Halbfinale hatte es kein Public Viewing in Madrid gegeben.

So richtig erwacht war die Fußball-Euphorie erst mit dem Viertelfinale gegen Deutschland. Den Gastgeber zu schlagen, jetzt war alles möglich. "Natürlich werden wir gewinnen", steht für Borja schon vor dem Anpfiff fest, was alle Umstehenden bestätigen. "3:1 für uns. Nein 4:1, 1:0 nach Verlängerung", da ist man sich noch nicht einig.

Lamine Yamal und Nico Williams, die neuen Lieblinge der Nation

Lamine Yamal, der 17-Jährige, den vor ein paar Wochen nur eingefleischte Fans kannten, ist zum Liebling der Nation aufgestiegen. Zusammen mit dem gerade 22 Jahre alt gewordenen Nico Williams stecken sie alle an mit ihrer unbeschwerten Fröhlichkeit, ob sie nun in Pausen um die Wasserflasche knobeln oder ein kleines Tänzchen auf dem Spielfeld wagen. Dann noch der Treffer von Yamal gegen Frankreich und nun von Williams gegen England , der Teenager aus der Provinz Barcelona und der junge Twen aus Pamplona, beide mit afrikanischen Wurzeln, werden zum Symbol der jungen Mannschaft.

Empfang der Sieger am späten Montagabend

Gewinnerlaune war schon am ganzen den ganzen Tag in der Stadt zu spüren. Flaneure in roten T-Shirts mit spanischen Fahnen, der emblematische Cibeles Brunnen, mittendrin. Die Cibeles, Mutter der Götter des Olymps, und Symbol der Erde, wird eingerüstet, hier soll in der Nacht der Sieg der Selección, der spanischen Nationalelf, gefeiert werden.

An dem zentralen Platz vor dem Rathaus ist auch der Empfang der Sieger am späten Montagabend geplant. Mit den Gerüsten soll der Versuchungen der Irdischen sowie der neuen Götter im Fußballolymp widerstanden werden, der Göttin zu nahe zu kommen, mehr als einmal hat die Cibeles eine Hand eingebüßt. Die Menschen wetteifern mit Fotos und Selfies, wäre doch gelacht, wenn wir die Engländer nicht schlagen könnten.

Die Party geht weiter

Und tatsächlich. In der 86. Minute der Führungstreffer von Oyarzábal und dann endlich der Schusspfiff. Es ist geschafft. Es ist 22:53 Uhr und die Nacht fängt hier erst richtig an. Freudentaumel und ein "We are the Champions", kurz nach der Siegerehrung sind die ersten schon unterwegs Richtung Cibeles Brunnen, nur ein paar Hundert Meter die Straße runter.