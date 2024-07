Fußball-EM 2024: ZDF zeigt zwei Viertelfinal-Partien

Zwei Viertelfinalspiele der Fußball-EM 2024 werden live im ZDF gezeigt. Deutschland gegen Spanien dagegen läuft in der ARD. Quelle: dpa

Die Fußball-EM geht in die entscheidende Phase: Die erste K.-o.-Runde ist gespielt, die nächsten Mannschaften müssen ihre Koffer packen und nach Hause fahren. Für die Favoriten stehen die nächsten Spiele an - und für alle Fans ist wichtig zu wissen, wo sie ihre Lieblingsspieler im Fernsehen verfolgen können.

Portugal - Frankreich live im Zweiten

Der Kracher aus deutscher Sicht ist das Viertelfinale gegen Spanien am Freitag. Das Spiel, das um 18 Uhr in Stuttgart angepfiffen wird, wird von der ARD übertragen. Das ZDF zeigt dann das zweite Spiel des Tages, die Partie Portugal gegen Frankreich am Freitag um 21 Uhr.

Fußball-EM 2024 : Viertelfinale: Portugal - Frankreich Spiel der Fußball-EM 2024: Portugal gegen Frankreich (Viertelfinale) im Livestream. Kommentatorin: Claudia Neumann. Übertragung aus Hamburg. Livestream

Am Freitag, 5. Juli 2024, überträgt "sportstudio live" das K.-o.-Spiel Portugal – Frankreich (Anstoß: 21.00 Uhr). Am Samstag, 6. Juli 2024, ist das Viertelfinale England – Schweiz (Anstoß: 18.00 Uhr) im ZDF zu sehen.

DFB-Spiel auch Thema bei Jochen Breyer

ZDf-Moderator Jochen Breyer begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag um 20.15 Uhr aus dem ZDF-EM-Studio im Zollernhof in Berlin-Mitte zum zweiten EM-Viertelfinale des Tages. Ein Gesprächsthema in der Experten-Runde mit Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp ist zunächst das Spiel der DFB-Elf gegen Spanien.

Spaniens Außenduo Nico Williams und Lamin Jamal wird Deutschland im Viertelfinale vor besondere Herausforderungen stellen. Doch das DFB-Außenverteidiger-Duo fühlt sich gewappnet. 02.07.2024 | 1:32 min

Im zweiten Viertelfinale stehen sich dann live im ZDF die EM-Finalisten von 2016 gegenüber: Portugal, das damals mit einem 1:0-Sieg seinen ersten Europameistertitel gewann, trifft auf Vize-Weltmeister Frankreich. Claudia Neumann kommentiert das Spiel.

Mögliches DFB-Halbfinale dann wieder im ZDF

Am Samstag, 6. Juli 2024, startet die "sportstudio live"-Sendung aus dem EM-Studio in Berlin um 17.05 Uhr. Katrin Müller-Hohenstein hat die ZDF-Experten Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker als Gesprächsgäste dabei, die eine erste Einschätzung geben, welche Chancen das im bisherigen Turnierverlauf wenig überzeugende "Three Lions"-Team gegen die "Eidgenossen" hat. Kommentator des Spiels England – Schweiz ist Oliver Schmidt, als Co-Kommentator ist Moritz Volz dabei.

Fußball-EM 2024 : Viertelfinale: England - Schweiz Spiel der Fußball-EM 2024: England gegen Schweiz (Viertelfinale) im Livestream. Kommentator: Oliver Schmidt Co-Komm: Moritz Volz. Übertragung aus Düsseldorf. Livestream

Sollte sich Deutschland am Freitag im Viertelfinale gegen Spanien durchsetzen, ist das Halbfinale des DFB-Teams am Dienstag, 9. Juli 2024, 21.00 Uhr, im ZDF zu sehen. Das abschließende Viertelfinale zwischen den Niederlanden und der Türkei am Samstag um 21 Uhr wird von RTL übertragen.

Nachrichten | Sport : Vom alten Leder zum Chip im Ball Der EM-Ball 2024 hat Noppen, Rillen und einen Sensor. Wie sich der Fußball vom alten Leder zur Hightech-Kugel entwickelt hat.