Handball Champions League: THW Kiel Dritter beim Final Four

Schwache Saison des THW Kiel

Sein Gegenüber Bennet Wiegert wird sich diesen Gesprächen nicht stellen müssen, auch wenn der SCM ein Wochenende zum Vergessen erlebte. Mit der Chance auf das historische Quadrupel angereist, blieb am Ende nach zwei Niederlagen nur Platz vier. Routinier Matthias Musche hatte bereits vor dem Spiel am Sonntag betont:

Nach verpasstem Finale nochmal alles reinhauen

Die beiden deutschen Mannschaften waren mit großen Hoffnungen in den Showdown um die europäische Krone gestartet - doch jegliche Titelträume lösten sich schnell in Luft auf. Magdeburg, Titelverteidiger und im Vorfeld als Topfavorit gehandelt, stolperte durch ein dramatisches 26:28 (11:11) bereits im Halbfinale an der dänischen Hürde Aalborg.

"Wir haben gekämpft wie die Schweine. Wir haben uns nichts vorzuwerfen", stellte Musche nach der Bruchlandung der Magdeburger Überflieger direkt klar. Beim THW herrschte nach der Packung gegen Rekordgewinner FC Barcelona große Ernüchterung, hatte man die enttäuschende Saison doch mit einem fulminanten Schlusspunkt retten wollen. "Wir wollten an einem Wochenende ein bisschen die Sachen vergessen machen, die bei uns in dieser Saison nicht gut genug waren", haderte Nationalspieler Rune Dahmke: "Das haben wir nicht geschafft." Auch Trainer Jicha sprach von einem "sehr enttäuschenden Abend" und einer "sehr, sehr harten Niederlage" für seine Mannschaft.

THW Kiel im kleinen Finale klar besser

Der THW spielte sich in der Folge nun phasenweise in einen Rausch, bereits nach 25 Minuten hatten die Kieler mehr Treffer erzielt als im ganzen Duell gegen Barca am Vortag. Zur Pause stand ein deutliches 23:14 auf der Anzeigentafel. Im zweiten Durchgang kämpfte sich Magdeburg dann aber doch nochmal ran, verkürzte zwischenzeitlich auf vier Tore Rückstand. Somit kam in der Schlussphase einer intensiven Partie noch einmal Spannung auf - in der THW-Keeper Tomas Mrkva mit zahlreichen Paraden glänzte.