Handball-Klub-WM: Magdeburg verpasst vierten Titel

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg verlor am Donnerstagabend das Finale der Klub-WM gegen das ungarische Topteam Veszprém HC mit 33:34 (28:28, 14:13) nach Verlängerung. Bester Magdeburger Werfer war Omar Ingi Magnusson mit sieben Treffern.

Nach dem Hattrick mit Titeln von 2021 bis 2023 muss sich der SCM mit dem zweiten Platz zufrieden geben - ein vierter Erfolg in Serie wäre ein Novum in dem Wettbewerb gewesen.

Umkämpfte Partie

Gegen die Ungarn gerieten die Magdeburger gleich zu Beginn mit drei Toren in Rückstand. Das Team von Trainer Bennet Wiegert kämpfte sich jedoch heran und ging mit einem knappen Vorsprung in die Pause.

Der SC Magdeburg griff bei der Klub-WM nach dem vierten Titel in Serie. Er gewann das Halbfinale gegen Al-Ahly mit 28:24.

Die Partie blieb mit mehreren Führungswechseln zunächst auch in Durchgang zwei umkämpft. Die Ungarn um die französischen Nationalspieler Ludovic Fabregas und Nedim Remili kamen immer wieder zurück und nutzten eine Magdeburger Schwächephase zu einem Drei-Tore-Vorsprung (21:18/41.). Eine Auszeit von Wiegert konnte den Trend stoppen. Magdeburg rettete sich kurz vor Schluss in die Verlängerung, doch am Ende reichte es nicht.