Tennis-Profi Sinner positiv getestet, aber keine Sperre

Jannik Sinner, die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste, ist im März dieses Jahres zwei Mal positiv auf ein anaboles Steroid getestet worden. Die Spielervereingung ATP hat dem Italiener das beim Turnier in Indian Wells gewonnene Preisgeld und die dort erspielten Weltranglistenpunkte entzogen.

Baseball-Profi wegen Clostebol 80 Spiele gesperrt

Sinner war beim Turnier in Indian Wells positiv auf eine geringe Menge des anabolen Steroids Clostebol getestet worden. Clostebol wird in der Augen- und Hautmedizin angewandt. Es ist dasselbe Mittel, das im Jahr 2022 dem Baseballstar Fernando Tatis Jr. von den San Diego Padres nachgewiesen wurde. Tatis wurde für 80 Spiele gesperrt.

Acht Tage nach dem Turnier in Indian Wells ist Sinner in einer Trainingsphase wieder positiv auf Clostebol getestet worden. Aufgrund der Testergebnisse wurde er vorläufig suspendiert. Er legte jedoch erfolgreich Berufung ein und durfte weiter an der Tour teilnehmen.