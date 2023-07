Olympiasiegerin Mihambo und Co. hatten auf eine Art Krampf oder eine Zerrung gehofft, aber nun steht fest: Die 29-Jährige hat sich bei den Deutschen Meisterschaften am Sonntag in Kassel doch ernster verletzt. Die Muskelfaser im linken Oberschenkel sei "einen halben Zentimeter bis Zentimeter eingerissen", sagte Knapp, nun heißt es drei Wochen "ruhiger" trainieren - und das in der Vorbereitung auf die in gut fünf Wochen beginnende WM. Die Qualifikation für das Finale ist für den 19. August angesetzt, die Zeit läuft Mihambo davon.