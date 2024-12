Leo Neugebauer gewinnt Leichtathletik-Preis Bowerman

Leo Neugebauer gewinnt bei seiner ersten Olympiateilnahme Silber im Zehnkampf. Quelle: IMAGO / Chai v.d. Laage

Leo Neugebauer kann alles: rennen, springen, werfen und in fünf Meter Höhe fliegen. Beim olympischen Zehnkampf in Paris stellte er all das unter Beweis. Bis zur achten Disziplin lag Neugebauer noch in Führung. Am Ende gewann er die Silbermedaille und die Herzen deutscher Sportfans.

Studium in den USA

Zwischen großen internationalen Wettkämpfen lebt Neugebauer in den USA. Vor fünf Jahren war er für sein Vollstipendium an der University of Texas nach Austin gezogen. Jetzt ist er für seine Leistungen mit der höchsten Auszeichnung für College Athleten belohnt worden - dem Bowerman Award.

Leo Neugebauer beim Hochsprung in Paris: Er überquert 2,07 Meter, knapp unter seiner persönlichen Bestleistung. Quelle: dpa/sven hoppe

Mit dem Preis wird der beste College-Leichtathlet des Jahres geehrt. In der Vergangenheit waren bereits namhafte Sportler vertreten. 2023 gewann 100-Meter-Olympiasiegerin Julien Alfred den Bowerman Award der Frauen. Stabhochsprung-Weltrekordler Mondo Duplantis war 2019 ebenfalls in der Vorauswahl vertreten. Auch Neugebauer war bereits im letzten Jahr nominiert.

2024 voller Rekorde und Medaillen

Im März gewann Neugebauer das College-Event "NCAA Indoor Championships" und brach den deutschen Hallenrekord im Siebenkampf. Drei Monate später verteidigte er mit herausragenden 8.961 Punkten seinen Zehnkampf-Titel bei den College Meisterschaften. Diese Punktzahl ist bis heute sein persönlicher Rekord und Weltjahresbestleistung 2024. Bei seinen ersten Olympischen Spielen gewann er gleich Silber.

Neugebauer ist der erste Deutsche, der die Bowerman-Auszeichnung gewann. Neben Studium und Leistungssport steckt der 24-Jährige auch viel Zeit in seinen Social-Media-Auftritt. Nach der Gala in Orlando meldete er sich über Instagram bei seinen über 500.000 Fans. Es sei verrückt, diesen Titel zu gewinnen und fühle sich besonders toll an nachdem er letztes Jahr knapp verlor.

