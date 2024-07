Olympische Spiele: Das sind Deutschlands goldene Sportarten

Malaika Mihambo feiert ihre Goldmedaille im Weitsprung in Tokio 2021. Quelle: dpa

Insgesamt haben deutsche Athletinnen und Athleten in den letzten 130 Jahren 439 Goldmedaillen bei Olympischen Sommerspielen gewonnen. 456-mal landete Deutschland auf Platz zwei und 490-mal auf dem Bronzerang.

Deutsche Medaillen bei Olympia ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Mit 1.066 Gold-, 836 Silber- und 744 Bronzemedaillen hat nur das Team der USA häufiger auf dem Siegertreppchen gestanden.

Goldmedaillen für Deutschland vor allem in der Leichtathletik

Die Sportart, in der Deutschland am erfolgreichsten ist, ist mit insgesamt 265 gewonnenen Medaillen die Leichtathletik. Das liegt auch daran, dass es in diesem Bereich die meisten Wettbewerbe gibt, insgesamt 48.

In diesen Sportarten war Deutschland erfolgreich ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Auch auf und im Wasser schneiden deutsche Sportlerinnen und Sportler besonders gut ab, vor allem im Rudern, Kanufahren und Schwimmen. Ähnlich gut läuft es auf dem Pferd.

Frauen im Schwimmen, Männer im Rudern vorn

In vielen Disziplinen gewinnen Männer deutlich häufiger Medaillen als Frauen. In manchen Wettbewerben wie im Kanufahren oder im Rudern gewinnen Männer sogar mehr als doppelt so häufig eine Medaille. Frauen dominieren jedoch den Medaillenspiegel im Schwimmen, mit 120 zu 67 Medaillen.

Wo Männer und Frauen jeweils vorne liegen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Insgesamt liegen aber in fast allen Sportarten Männer vorne. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Teilnahme von Frauen zu einigen Disziplinen erst deutlich später erlaubt wurde. Erst seit 2012 treten Athletinnen und Athleten gleichberechtigt in allen Sportarten an. Bei den Spielen in London wurde final auch Boxen als Sportart für Frauen mitaufgenommen.

Trotz Masken, Tests und Corona gewinnt Malaika Mihambo Gold im Weitsprung. Alexander Zverev schlägt den Joker im Halbfinale und gewinnt als erster deutscher Tennisspieler Olympia. 12.07.2024 | 45:30 min

Deutschland schneidet immer schlechter ab - aber es gibt Hoffnung

Bei den Olympischen Sommerspielen vor vier Jahren in Tokio schnitt das deutsche Team so schlecht ab wie seit 60 Jahren nicht. Deutschland gewann nur 37 Medaillen, mehr als 100 Medaillen weniger als zu Spitzenzeiten 1988, als Deutschland jedoch auch noch mit einem DDR- und einem BRD-Team antritt.

Deutsche Medaillen der vergangenen 50 Jahre ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Grund dafür könnte vor allem das schlechte Abschneiden beim Rudern und ein Negativtrend bei den Schwimmmedaillen sein. Positive Entwicklungen ließen sich bei den letzten Wettkämpfen bei Kampfsportarten wie Ringen oder Judo beobachten. Aber auch im Tischtennis, Bahnradfahren und Basketball wird das deutsche Team als Mitfavorit gehandelt.