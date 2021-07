Auch die Initiative Rhein Ruhr City unter der Führung von Sport- und Eventmanager Michael Mronz war an der Ausrichtung der Sommerspiele in elf Jahren interessiert. Die zuständige IOC-Evaluierungskommission legte sich allerdings bereits im Februar auf Brisbane im australischen Bundesstaat Queensland als Favoriten fest. Die Eröffnungsfeier soll am 24. Juli 2032 stattfinden.