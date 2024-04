Rad-Stars um Vingegaard bei schwerer Sturzserie verletzt

Das Top-Trio sowie weitere Fahrer kamen rund 35 km vor dem Ziel in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Die drei Radstars, die im Juli allesamt bei der Tour de France um den Gesamtsieg kämpfen wollen, wurden neben weiteren Fahrern offenbar schwerer verletzt. Ein deutscher Fahrer war an dem Massensturz nicht beteiligt.

Vingegaard schwer verletzt

Die größten Sorgen bereiteten die Bilder von Tour-de-France-Sieger Vingegaard . Der Däne rauschte bei dem Massencrash nahezu ungebremst in einen Betongraben. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie er minutenlang von Betreuern erstversorgt wurde. Der Rücken des zweimaligen Tour-Siegers war blutüberströmt. Er wurde schließlich mit einer Trage abtransportiert, versehen mit einer Halskrause und einem Beatmungsgerät.

Genauere Informationen über die Schwere der Verletzungen von Vingegaard gab es zunächst nicht. Sein Rennstall Visma-Lease a bike gab etwas mehr als eine Stunde nach dem Unfall bekannt, Vingegaard sei "bei Bewusstsein" und werde weiter in einem Krankenhaus untersucht.

Auch Vine, Evenepoel und Roglic verwundet

Auch Top-Fahrer Evenepoel wurde ins Krankenhaus gebracht. Der belgische Zeitfahr-Weltmeister hatte den Betongraben zunächst noch geschickt umkurvt, war dann aber auf dem Rasen zu Fall gekommen. Giro-Sieger Roglic , der im Gelben Trikot unterwegs war, konnte immerhin im Teamwagen seines deutschen Bora-hansgrohe-Rennstalls die Unfallstelle verlassen. Bei der Abfahrt hob er den Daumen. Der Slowene war erst am Mittwoch in einen Sturz verwickelt gewesen.

Der Crash an diesem Donnerstag entwickelte sich rund 35 Kilometer vor dem Ziel in Legutio in einer Rechtskurve. Nachdem ein Fahrer weggerutscht war, stürzte rund ein Dutzend weitere Fahrer. Das Rennen wurde nach den Stürzen neutralisiert, die restlichen Fahrer fuhren im langsamen Tempo Richtung Ziel.