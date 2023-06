Miller: Ja, wir gehören wieder zu den vier besten Mannschaften der Welt und haben damit dafür gesorgt, dass bei der EM im August in Rotterdam zwei Direkt-Tickets für die Paralympischen Spiele 2024 in Paris vergeben werden. Hätten die Niederlande als einzige europäische Mannschaft im Halbfinale gestanden, gäbe es in Rotterdam nur eine Direkt-Fahrkarte - und da sind die Niederlande natürlich der große Favorit. Sie haben in Dubai ihren WM-Titel verteidigt und damit jetzt sechs große Turniere in Folge gewonnen.