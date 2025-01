Auch Ex-Turnerin Janas prangert Missstände im Turnen an

Auch das frühere Top-Talent Kim Janas hat öffentlich Missstände im deutschen Turnen angeprangert. Die 25-Jährige kritisierte via Instagram vor allem den Umgang mit Verletzungen, Ernährung und Gewicht während ihrer Karriere, die sie nach drei Kreuzbandrissen bereits Ende November 2016 beendet hatte. Auch acht Jahre später sei sie "nicht ganz geheilt" von dem, was sie erlebt habe, schrieb Janas. Sie habe aber zumindest "einen Weg gefunden, besser damit umzugehen".

Gewichtskontrolle als Damoklesschwert

Janas: Der Kopf hat nicht mehr mitgemacht

Janas wurde in Halle an der Saale geboren, trainierte später auch in Stuttgart. Sie ist eine von mehreren früheren Athletinnen, die in den vergangenen Tagen Missstände im deutschen Turnen öffentlich gemacht haben.