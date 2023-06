Hines unterbot die Zehn-Sekunden Schallmauer zum ersten Mal am 20. Juni 1968 bei den US-Trials in Sacramento. Da binnen weniger Minuten mit Ronnie Ray Smith und Charles Greene zwei weiteren Athleten das gleiche Kunststück gelang, ging der Abend in Kalifornien als "Night of Speed" in die Leichtathletik-Geschichte ein. Alle drei wurden damals mit 9,9 Sekunden handgestoppt.