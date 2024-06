Otte leistet großen Widerstand: Zverev in Halle weiter

Alexander Zverev hat zum Auftakt des ATP-Turniers in Halle viel Mühe gegen Landsmann Oscar Otte, siegt dann aber nach drei Sätzen.

Zverev im Achtelfinale gegen Italiener Sonego

Sein nächster Gegner im Achtelfinale ist der ungesetzte Italiener Lorenzo Sonego. Zverev, der vor Wochenfrist zur Regeneration kurzfristig auf seine Teilnahme am Rasenturnier in Stuttgart verzichtet hatte, kann nach seinem Erstrundenerfolg weiter auf seinen ersten Titelgewinn im "deutschen Wimbledon" hoffen. 2016 und im Folgejahr war der Rechtshänder in Halle immerhin bis ins Finale gekommen.