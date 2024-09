Volkswagen-Chef Blume: "Schließen Kapazitätsabbau nicht aus"

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

ZDFheute: Die Konkurrenz aus Asien und die billigere Produktion von E-Autos kommt nicht aus heiterem Himmel. Welche Fehler wurden zuletzt gemacht - und was braucht es, um in Deutschland wieder erfolgreich zu produzieren?

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Blume: Der Standort Deutschland hat für uns eine große Bedeutung und wir werden hier in Deutschland auch um jeden Arbeitsplatz kämpfen, das ist ganz klar. Aber dafür ist die Grundlage, dass wir auf der Kostenseite über alle Bereiche deutlich nach unten kommen, um dann eben auch mehr Möglichkeiten zu haben in der Preisflexibilität, um dann im internationalen Wettbewerb standzuhalten.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

ZDFheute: Heute steht ein "Auto-Krisengipfel" an. Die SPD hat eine Abwrackprämie 2.0 ins Spiel gebracht, was halten Sie davon?

Vor dem Autogipfel von Wirtschaftsminister Robert Habeck mangelt es nicht an Ideen für die Branche. Die SPD setzt auf eine Abwrackprämie 2.0, die Union will CO2-Vorgaben lockern.

Wir müssen prüfen, was kurzfristig wirkt. Wir werden uns jeden Hebel anschauen, was der in Summe bringt. Es geht dort beispielsweise auch um Steuermodelle für betrieblich genutzte Fahrzeuge. Es geht um Steuern für die Zulassung von Fahrzeugen. Es geht gerade bei Elektrofahrzeugen darum, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen - den Ladestrompreis in die richtige Richtung zu bewegen.