Finanzsanierung: Das Geschäft mit den Schulden

Was steckt hinter der Finanzsanierung?

"Verschuldete sollen Geld zahlen, das an die Gläubiger verteilt wird und für diese Leistung, in Anführungszeichen, sollen sie dem Finanzsanierer dann auch noch Geld bezahlen." Das sei etwas, das man mit einem Dauerauftrag auch sehr schnell selbst machen könne.

Das Prinzip: Eine erste Firma, der Vermittler, erstellt ein Angebot für den Kunden. Nimmt der Kunde das Angebot an, wird er an eine zweite Firma, die Finanzsanierungsgesellschaft, weitergeleitet. Diese Gesellschaft erstellt nach Vertragsabschluss für den Kunden ein Sanierungskonzept - hierfür fällt dann bereits die erste Gebühr an. Zusätzlich zahlt der Kunde bei jeder Rate eine monatliche Verwaltungsgebühr, die in manchen Fällen bis zu 15 Prozent der Rate betragen kann.